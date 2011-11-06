В 1 сезоне 4 серии сериала «Ад на колесах» Каллену не удается пересечься с человеком, которого он ищет. Швед ищет возможность испортить репутацию Боханнона в глазах Дюрана, но у него ничего не получается. Дюран хочет поужинать вместе с Лили.
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