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Счастливая долина 2014 - 2023 2 серия 1 сезон

8.3 Оцените
10 голосов
Все серии 1 сезона «Счастливая долина»
Эпизод 1
Сезон 1 / Серия 1 29 апреля 2014
Эпизод 2
Сезон 1 / Серия 2 6 мая 2014
Эпизод 3
Сезон 1 / Серия 3 13 мая 2014
Эпизод 4
Сезон 1 / Серия 4 20 мая 2014
Эпизод 5
Сезон 1 / Серия 5 27 мая 2014
Эпизод 6
Сезон 1 / Серия 6 3 июня 2014
О чем серия

В 1 сезоне 2 серии сериала «Счастливая долина» становится известно, что супруга Невисона Хелен смертельно больна. Кевин терзается чувством вины и сообщает своей супруге Дженни о том, что случилось. Она дает ему несколько дельных советов.  

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