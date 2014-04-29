В 1 сезоне 2 серии сериала «Счастливая долина» становится известно, что супруга Невисона Хелен смертельно больна. Кевин терзается чувством вины и сообщает своей супруге Дженни о том, что случилось. Она дает ему несколько дельных советов.
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