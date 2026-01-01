Основные места съемок сериала Счастливая долина
- Долина Калдера, Уэст-Йоркшир, Англия, Великобритания
- Бейлдон, Шипли, Брэдфорд, Уэст-Йоркшир, Великобритания
- Брэдфорд, Уэст-Йоркшир, Англия, Великобритания
- Хебден-Бридж, Уэст-Йоркшир, Великобритания
- Хаддерсфилд, Уэст-Йоркшир, Великобритания
- Халифакс, Вест-Йоркшир, Англия, Великобритания
- Тодморден, Вест-Йоркшир, Англия, Великобритания
- Хептонстолл, Хебден-Бридж, Уэст-Йоркшир, Англия, Великобритания
- Сауэрби-Бридж, Уэст-Йоркшир, Англия, Великобритания
- Кейгли, Брэдфорд, Вест-Йоркшир, Англия, Великобритания
- Ладденден, Халифакс, Западный Йоркшир, Великобритания
- Бирли, Брэдфорд, Уэст-Йоркшир, Англия, Великобритания
- Шипли, Брэдфорд, Уэст-Йоркшир, Великобритания