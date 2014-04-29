В 1 сезоне 3 серии сериала «Счастливая долина» Кэтрин приходит в дом Ройса. Фургон, в котором он и Льюис увозят ее, останавливает за превышение скорости сотрудница дорожной службы Кирстен МакАскилл. Ройс убивает ее – Льюис шокирован.
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