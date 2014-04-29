Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Счастливая долина Сезоны Сезон 1 Серия 3

Счастливая долина 2014 - 2023 3 серия 1 сезон

8.7 Оцените
10 голосов
Все серии 1 сезона «Счастливая долина»
Эпизод 1
Сезон 1 / Серия 1 29 апреля 2014
Эпизод 2
Сезон 1 / Серия 2 6 мая 2014
Эпизод 3
Сезон 1 / Серия 3 13 мая 2014
Эпизод 4
Сезон 1 / Серия 4 20 мая 2014
Эпизод 5
Сезон 1 / Серия 5 27 мая 2014
Эпизод 6
Сезон 1 / Серия 6 3 июня 2014
О чем серия

В 1 сезоне 3 серии сериала «Счастливая долина» Кэтрин приходит в дом Ройса. Фургон, в котором он и Льюис увозят ее, останавливает за превышение скорости сотрудница дорожной службы Кирстен МакАскилл. Ройс убивает ее – Льюис шокирован.

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Новокаин
Новокаин 2 комментария
Заклятие монахини
Заклятие монахини 1 комментарий
Городские легенды: Парк кошмаров
Городские легенды: Парк кошмаров 2 комментария
Общались только жестами? Действительно ли Сулейман запретил говорить во дворце после смерти Хюррем
«Это не анонс»: создатель «Игры в кальмара» объяснил появление Кейт Бланшетт в финале
Эту пасхалку в «Двух холмах» к «Властелину колец» заметили не все: вместо Кольца — «мужской код»
С «Интерстелларом» все понятно: но сможете ли вы узнать 5 других фильмов по кадрам с космонавтами? (тест)
В СССР сняли немало летних сказок и мультфильмов: тест покажет, хорошо ли вы их помните
ИИ снова взялся за советское кино: попробуйте угадать 5 культовых фильмов по рисункам нейросети (тест)
Самый кассовый фильм о Джеймсе Бонде по-прежнему занимает топовые позиции в стриминговых чартах — спустя 13 лет после премьеры
Ждете 3-й сезон «Ванпанчмена»? Рассказываем, что известно про дату выхода и сюжет
Не хуже «Невского»: 3 захватывающих детектива от НТВ с отличным рейтингом — №1 оценили даже выше
Понравился «Хрустальный» с Васильевым? Вот еще 3 похожих сериала — без «Невского» и «Фишера», но с высоким рейтингом
«Куда же все смотрят?»: на хитовую «Этерну» подсела сама Лариса Гузеева, но вовсе не из-за сюжета (и уже выбрала своего краша)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше