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Киноафиша Сериалы Холстон Сезоны Сезон 1 Серия 1

Холстон 2021 1 серия 1 сезон

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Взлет Холстона
Сезон 1 / Серия 1 14 мая 2021
Версаль
Сезон 1 / Серия 2 14 мая 2021
Аромат успеха
Сезон 1 / Серия 3 14 мая 2021
Вечеринка закончилась
Сезон 1 / Серия 4 14 мая 2021
Критика
Сезон 1 / Серия 5 14 мая 2021
О чем cерия

В 1 сезоне 1 серии сериала «Холстон» главный герой — известный дизайнер Рой Холстон — пытается переосмыслить свое творчество в надежде создать идеальный образ. В этом ему помогает новая подруга и по совместительству влиятельная голливудская дива.

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