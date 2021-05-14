В 1 сезоне 1 серии сериала «Холстон» главный герой — известный дизайнер Рой Холстон — пытается переосмыслить свое творчество в надежде создать идеальный образ. В этом ему помогает новая подруга и по совместительству влиятельная голливудская дива.
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