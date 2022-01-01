Во 2 сезоне 8 серии сериала «Группа «Зета» заказчик теракта требует исполнения в течение двух недель. Камалу приходится довериться русскому отставному полковнику и его товарищам, однако для гарантии он похищает жену Тимофеева, Александру.
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