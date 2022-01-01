Во 2 сезоне 4 серии сериала «Группа «Зета» после помощи Магомету Алексей сам оказывается в серьезной опасности. Косенко попадает в ту же колонию. Петр убеждает боевого товарища, что единственная возможность выжить — это бежать из тюрьмы.