Во 2 сезоне 5 серии сериала «Группа «Зета» после успешного побега осужденным необходимо скрыться от преследования. Некоторое время они проводят в лесу, а затем пытаются угнать машину с военного полигона, чтобы доехать до железной дороги.
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