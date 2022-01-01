Во 2 сезоне 6 серии сериала «Группа «Зета» сбежавшим заключенным удается добраться до Санкт-Петербурга. Татьяна рассказывает отцу, что Вадим расстался с ней после их побега. Тимофеев отправляется в новое убежище, где сталкивается с Яной.