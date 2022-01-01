Во 2 сезоне 2 серии сериала «Группа «Зета» в квартире мертвым обнаружен генерал-лейтенант Петров, а также найдены сведения о военных секретного отряда. Вадим достает для бывших офицеров поддельные паспорта, чтобы боевые товарищи могли скрыться.
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