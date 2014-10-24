В 4 сезоне 3 серии сериала «Гримм» полиция находится в поисках убийцы спортсмена. Однако, когда Ник и Хэнк сталкиваются со злоумышленником, тот чуть не убивает их обоих. К счастью, помощь приходит вовремя. Адалинде удается сбежать из своей тюрьмы.