В 4 сезоне 3 серии сериала «Гримм» полиция находится в поисках убийцы спортсмена. Однако, когда Ник и Хэнк сталкиваются со злоумышленником, тот чуть не убивает их обоих. К счастью, помощь приходит вовремя. Адалинде удается сбежать из своей тюрьмы.
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