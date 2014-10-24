В 4 сезоне 6 серии сериала «Гримм» полиция снова сталкивается с загадочным исчезновением людей в городе. Ведутся поиски всех причастных. Невеста Ника Джульетта принимает отчаянные меры, чтобы вернуть ему способности охотника. Но стоит ли игра свеч?