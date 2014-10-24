В 4 сезоне 7 серии сериала «Гримм» жители Портленда готовятся к празднованию Рождества. Однако в этом году праздник норовит испортить целая банда странных маленьких существ. Тем временем Ник вынужден проститься с одним из своих ближайших друзей.
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