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Киноафиша Сериалы Хороший Доктор

Хороший Доктор (2013 - 2013)

Gut dakteo 16+
Год выпуска 2013
Страна Корея
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 1 час 10 минут
Телеканал KBS2
Продолжительность сериала 23 часа 20 минут
О чем сериал

Педиатр и детский хирург Пак Щи-он — настоящий гений. Он спасает жизни и не отступает там, где другие теряют надежду. Мало кто может сравниться с ним в профессионализме, но у молодого человека серьезная проблема: он болен синдромом саванта и умственно неполноценен. По уровню развития Пак Щи-он больше всего похож на десятилетнего ребенка, поэтому коллегам с ним приходится непросто. Даже талантливейшая девушка-врач Чха Юн-со, которой он явно нравится, часто не может понять его. Но хуже всего у Пак Щи-она отношения складываются с самоуверенным Ким До-ханом, которого считают одним из лучших детских хирургов в стране.
 

В ролях
В ролях
Ким Ён-гван
Ким Мин-со
Ким Чхан-ван
Чхон Хо-джин
Чу Вон
Чу Сан-ук
Все актеры и съемочная группа
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Сезоны
Хороший Доктор - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2013, 20 эпизодов
 
Кадры из сериала
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