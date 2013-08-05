Педиатр и детский хирург Пак Щи-он — настоящий гений. Он спасает жизни и не отступает там, где другие теряют надежду. Мало кто может сравниться с ним в профессионализме, но у молодого человека серьезная проблема: он болен синдромом саванта и умственно неполноценен. По уровню развития Пак Щи-он больше всего похож на десятилетнего ребенка, поэтому коллегам с ним приходится непросто. Даже талантливейшая девушка-врач Чха Юн-со, которой он явно нравится, часто не может понять его. Но хуже всего у Пак Щи-она отношения складываются с самоуверенным Ким До-ханом, которого считают одним из лучших детских хирургов в стране.

