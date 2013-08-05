Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Хороший Доктор 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Хороший Доктор
Киноафиша Сериалы Хороший Доктор Сезоны Сезон 1
Gut dakteo 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 5 августа 2013
Год выпуска 2013
Количество серий 20
Продолжительность сезона 23 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Хороший Доктор »

В 1-м сезоне сериала «Хороший доктор» Пак Щи-он удается стать успешным детским хирургом, несмотря на то что он появляется на свет с аутизмом. Чха Юн-со тоже работает в клинике. Она стремилась к этому еще со школьной скамьи. Обладая незаурядными умственными способностями, девушка стала профессором в очень юном возрасте. Кроме того, с ними в одной больнице работает Ким До-хан – единственная дочь учредителя фонда. Она вынуждена доказывать коллегам, что является ценным сотрудником и занимает это место не просто так. А коллега Чхэ-ген держится со всеми отстраненно и холодно, а также скрывает какой-то секрет.

Рейтинг сериала

7.6
Оцените 13 голосов
7.9 IMDb

Список серий 1-го сезона сериала «Хороший Доктор »

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
5 августа 2013
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
6 августа 2013
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
12 августа 2013
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
13 августа 2013
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
19 августа 2013
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
20 августа 2013
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
26 августа 2013
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
27 августа 2013
Серия 9 SEpisode 9
Сезон 1 Серия 9
2 сентября 2013
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
3 сентября 2013
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
9 сентября 2013
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
10 сентября 2013
Серия 13 Episode 13
Сезон 1 Серия 13
16 сентября 2013
Серия 14 Episode 14
Сезон 1 Серия 14
17 сентября 2013
Серия 15 Episode 15
Сезон 1 Серия 15
23 сентября 2013
Серия 16 Episode 16
Сезон 1 Серия 16
24 сентября 2013
Серия 17 Episode 17
Сезон 1 Серия 17
30 сентября 2013
Серия 18 Episode 18
Сезон 1 Серия 18
1 октября 2013
Серия 19 Episode 19
Сезон 1 Серия 19
7 октября 2013
Серия 20 Episode 20
Сезон 1 Серия 20
8 октября 2013
График выхода всех сериалов
Нейросеть сравнила детские хиты: 3 мультсериала, которые оказались в разы сильнее и полезнее «Маши и Медведя»
Им прочили славу звезд экрана, а они превратили кино в хобби: что стало с актерами из фильмов про Петрова и Васечкина
Не только Рипли выжила на «Ностромо» в финале первого «Чужого»: был еще один персонаж, о которым зрители забыли
Тест на знание мелочей из хитовых фильмов СССР: на 6/6 пройдут единицы – а вы в их числе?
Не Шарик, а натуральный козел: у героев «Собачьего сердца» были прототипы - Преображенский спас Ленина и Сталина
От «Маши и Медведя» до «Шрека»: нашли 6 новогодних выпусков любимых мультфильмов — возвращают веру в чудо быстрее оливье
Лунгин снял худшую адаптацию сериала из США: Машков с Исаковой не спасли, к критике подключился даже Рогозин
Получили на Новый год очередную безделушку? Не грустите, бывает и хуже – взгляните на 6 самых нелепых подарков в кино
«Иронию судьбы» под Новый год смотрят все, но эту музыкальную комедию СССР даже не включают: а ведь ее специально выпустили 30 декабря
Самый противоречивый герой «Гаража» Рязанова: равнодушным этот мажор не оставляет никого
265 млн человек не могут ошибаться: 8 самых просматриваемых сериалов на Netflix – смело включайте любой, если устали от поисков
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше