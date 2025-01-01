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Лучшие дорамы про врачей и спасателей

Откройте для себя мир медицинских дорам, где талантливые врачи спасают жизни, сталкиваются с непростыми решениями и проходят через личные испытания. Эти истории захватывают реалистичными медицинскими случаями, напряжёнными ситуациями в больницах и вдохновляющими героями, которые сражаются за каждого пациента.

Что ждёт вас в этой подборке?

🩺 Гениальные хирурги и молодые интерны, готовые на всё ради спасения людей

❤️ Романтические линии, разгорающиеся в стенах больниц

⚡ Драматические медицинские случаи, держащие в напряжении

🏥 Борьба за справедливость, когда система против врача

 

Все 12 Онлайн
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Призрачный доктор
Призрачный доктор
фэнтези, комедия 2022, Южная Корея
0.0
Тюремный врач
Тюремный врач
драма, криминал 2019, Южная Корея
0.0
Зарабатывая имя
Зарабатывая имя
комедия, фэнтези 2017, Южная Корея
0.0
Плавучий госпиталь
Плавучий госпиталь
драма, мелодрама 2017, Южная Корея
0.0
Потомки солнца
Потомки солнца
драма, мелодрама 2016, Южная Корея
7.0
Врачи
Врачи
драма, комедия 2016, Южная Корея
7.0
Учитель Ким, доктор Романтик
Учитель Ким, доктор Романтик
драма, мелодрама 2016, Южная Корея
0.0
День Д
День Д
драма 2015, Южная Корея
0.0
Врачи неотложки
Врачи неотложки
комедия, мелодрама 2014, Южная Корея
0.0
Ничего страшного, это любовь
Ничего страшного, это любовь
драма, комедия, мелодрама 2014, Южная Корея
0.0
Хороший Доктор
Хороший Доктор
драма, мелодрама 2013, Южная Корея
0.0
Ветеринар
Ветеринар
мелодрама, исторический 2012, Южная Корея
0.0
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Жанр
Все Фэнтези Комедия Драма Криминал Мелодрама Исторический
Страна
Все Южная Корея
Год
Все 2010-2019 2020-2025

Выберите свою дораму и погрузитесь в захватывающий мир медицины и человеческих судеб! 🔥

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