Во 2 сезоне 6 серии сериала «Горюнов» особист устраивает допрос Минаеву. Он хочет выяснить, не работает ли он на Нэнси. Мари Жан с Артюхой отправляются праздновать свое вступление в брачный союз во Францию. Отец девушки не в восторге от Артюхи.
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