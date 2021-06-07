Во 2 сезоне 5 серии сериала «Горюнов» Минаев подает рапорт на Махова. Затем Минаев прибывает в штаб по распоряжению. Там ему необходимо развлечь американского адмирала Нэнси. Она хочет выпить то же вино, которым ее угощали во время прошлого визита.
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