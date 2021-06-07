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Горюнов 2013 - 2021 10 серия 2 сезон

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Все серии 2 сезона «Горюнов»
Сезон 2 / Серия 1 7 июня 2021
Сезон 2 / Серия 2 7 июня 2021
Сезон 2 / Серия 3 8 июня 2021
Сезон 2 / Серия 4 8 июня 2021
Сезон 2 / Серия 5 9 июня 2021
Сезон 2 / Серия 6 9 июня 2021
Сезон 2 / Серия 7 10 июня 2021
Сезон 2 / Серия 8 10 июня 2021
Сезон 2 / Серия 9 11 июня 2021
Сезон 2 / Серия 10 11 июня 2021
О чем серия

Во 2 сезоне 10 серии сериала «Горюнов» грядут новогодние праздники. «Бомба» плывет в водах, относящихся к территории Российской Федерации, ее обнаруживает дежурный. Начинается тревога. Махов призывает членам экипажа срочно собраться.   

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