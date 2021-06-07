Во 2 сезоне 4 серии сериала «Горюнов» Горюнову наносит визит адвокат Полины с документами о расторжении брака. Кремов и Павел поймали диверсанта — Сверра. Павел хочет выяснить, что связывает его жену и Махова. Кияшко устраивает допрос экологу.
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