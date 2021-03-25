В 1 сезоне сериала «Годзилла: Сингулярность» события шоу разворачиваются вокруг двух молодых, но очень умных и талантливых ученых, которые работают над особо важной задачей: им необходимо спасти всех жителей планеты от скорой гибели. Не так давно Землю потрясла новость о появлении Годзиллы. Злобный монстр вылез из глубоких пучин океана и сразу же начал устраивать повсюду масштабные разрушения. По ходу развития событий становится понятно, что ученые могут уничтожить чудовище, но для этого им сначала необходимо разработать действенное оружие…