Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Годзилла: Сингулярность 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Годзилла: Сингулярность
Киноафиша Сериалы Годзилла: Сингулярность Сезоны Сезон 1

Godzilla Singular Point 12+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 25 марта 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 13
Продолжительность сезона 5 часов 25 минут
О чем 1-й сезон сериала «Годзилла: Сингулярность»

В 1 сезоне сериала «Годзилла: Сингулярность» события шоу разворачиваются вокруг двух молодых, но очень умных и талантливых ученых, которые работают над особо важной задачей: им необходимо спасти всех жителей планеты от скорой гибели. Не так давно Землю потрясла новость о появлении Годзиллы. Злобный монстр вылез из глубоких пучин океана и сразу же начал устраивать повсюду масштабные разрушения. По ходу развития событий становится понятно, что ученые могут уничтожить чудовище, но для этого им сначала необходимо разработать действенное оружие…

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
6.5 IMDb
Написать отзыв
Список серий сериала Годзилла: Сингулярность График выхода всех сериалов
Сезон 1
Дорога домой はるかなるいえじ
Сезон 1 Серия 1
25 марта 2021
Летний фестиваль まなつおにまつり
Сезон 1 Серия 2
1 апреля 2021
Рой のばえのきょうふ
Сезон 1 Серия 3
8 апреля 2021
Неизвестное будущее まだみぬみらいは
Сезон 1 Серия 4
15 апреля 2021
Быстрый как ветер はやきことかぜの
Сезон 1 Серия 5
22 апреля 2021
Математика りろんなきすうじ
Сезон 1 Серия 6
29 апреля 2021
Вопрос времени じかんのぎもんふ
Сезон 1 Серия 7
6 мая 2021
Фантом まぼろしのすがた
Сезон 1 Серия 8
13 мая 2021
Падение たおれゆくひとの
Сезон 1 Серия 9
20 мая 2021
Шифратор りきがくのげんり
Сезон 1 Серия 10
27 мая 2021
Перезапуск りふじんながくふ
Сезон 1 Серия 11
3 июня 2021
Последняя битва たたかいのおわり
Сезон 1 Серия 12
10 июня 2021
Вместе はじまりのふたり
Сезон 1 Серия 13
17 июня 2021
График выхода всех сериалов
Толкин явно знал, что делал: вот почему он назвал храброго гнома именно Гимли, а никак иначе
Ляп, который долго не замечали: а вы видели таинственное появление плаща Миронова в фильме «Старики-разбойники»? (фото)
6 серий, рейтинг на КП — 7,9: этот шведский мини-сериал вы не посмеете поставить фоном — он держит за горло до финала
Не фильм, а музыкальный шедевр: топ-5 картин с саундтреком от Ханса Циммера
Звезда «Крестного отца» рассказал, почему считает первый фильм лучше второго — все дело в другом актере
Детективный сериал со 100% свежести от RT — нынче большая редкость, так что эту премьеру определенно стоит подождать
Все не решаетесь посмотреть «Акиру»? Рассказываем, о чем это аниме с рейтингом 8.0 — будет понятно, кому зайдет
Эту экранизацию Богомолова с восторгом приняли на Западе: кино — тяжелейшее, но урвало «Золотого льва»
Ума Турман могла и не сыграть в «Криминальном чтиве» Тарантино: актриса не верила в успех режиссера
В культовой ленте Балабанова «Брат» целых три актера снялись бесплатно: не взял денег даже «Татарин», и вот почему
От добрых мифических существ до злодеев: 5 дорам, в которых главные герои — кумихо
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше