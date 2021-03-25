В 1 сезоне 10 серии сериала «Годзилла: Сингулярность» Мэй и Лина отправляются на важную встречу в Индии. В это же время друзья Юн и Хабэру возвращаются в дом профессора Асихары и с помощью своего робота стремятся разобраться во всех ее записях.
