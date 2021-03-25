В 1 сезоне 13 серии сериала «Годзилла: Сингулярность» главные герои всеми силами стараются предотвратить грядущую катастрофу, однако Салунга придумывает для них различные препятствия. Рабочие Отаки продолжают свою решительную борьбу с чудовищем...
Зашел в ресторан — и вышел живым: как Фокс в «Месте встречи изменить нельзя» раскусил засаду за одну секунду
Первые кадры «Глаз Черного моря» намекают: новый турецкий хит перешагнет успех и «Клюквенного щербета», и «Ветреного»
Если «Невский» зашел, а «Первый отдел» устали пересматривать — готовьтесь к «Старому коню» на НТВ
Отказалась рожать Петросяну, но стала миллиардершей: спустя годы после развода Степаненко живет между Россией и США — и теперь возвращается на ТВ
От похорон и брака до трусов и подарка: тест по советскому кино для самых наблюдательных и тех, кто умеет читать между строк
Почти не ходит, живет на копейки, боится врачей: «главная бабушка» российского кино медленно угасает — коллеги не торопятся спасать Галину Стаханову
«Игра престолов», «Властелин колец» и «Терминатор» переполнены смертями, невозможными в реальности — называем 12 главных «убийственных» ляпов
Чтобы не скучать по высшему обществу: лучшие исторические сериалы, которые стоит посмотреть фанатам «Позолоченного века»
10 км бега и 100 отжиманий: можно ли облысеть от упражнений Сайтамы из «Ванпанчмена» — объяснили врач и тренер
Потомок Исильдура на минималках: вот как выглядел бы Арагорн, если бы Мортенсена не уговорили
В голове его опилки — и «шиза»: абсолютно у всех героев «Винни Пуха» — серьезные беды с головой, и это подтверждают даже медики
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше
Авторизация по e-mail