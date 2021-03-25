Меню
Годзилла: Сингулярность 2021 9 серия 1 сезон

Дорога домой
Сезон 1 / Серия 1 25 марта 2021
Летний фестиваль
Сезон 1 / Серия 2 1 апреля 2021
Рой
Сезон 1 / Серия 3 8 апреля 2021
Неизвестное будущее
Сезон 1 / Серия 4 15 апреля 2021
Быстрый как ветер
Сезон 1 / Серия 5 22 апреля 2021
Математика
Сезон 1 / Серия 6 29 апреля 2021
Вопрос времени
Сезон 1 / Серия 7 6 мая 2021
Фантом
Сезон 1 / Серия 8 13 мая 2021
Падение
Сезон 1 / Серия 9 20 мая 2021
Шифратор
Сезон 1 / Серия 10 27 мая 2021
Перезапуск
Сезон 1 / Серия 11 3 июня 2021
Последняя битва
Сезон 1 / Серия 12 10 июня 2021
Вместе
Сезон 1 / Серия 13 17 июня 2021
О чем серия

В 1 сезоне 9 серии сериала «Годзилла: Сингулярность» жуткое чудовище продолжает двигаться к японской столице, в итоге весь город окружает красная пыль. Люди пытаются спасти несчастного, который угодил в смертельную ловушку паукообразного кайдзю.

