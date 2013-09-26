Меню
Киноафиша Сериалы Хор Сезоны Сезон 5 Серия 16

Хор 2009 - 2015 16 серия 5 сезон

Все серии 5 сезона «Хор»
Любовь, любовь, любовь
Сезон 5 / Серия 1 26 сентября 2013
Тина в небесах с алмазами
Сезон 5 / Серия 2 3 октября 2013
Защитник
Сезон 5 / Серия 3 10 октября 2013
Кэти или Гага
Сезон 5 / Серия 4 7 ноября 2013
Конец тверка
Сезон 5 / Серия 5 14 ноября 2013
Выход из игры
Сезон 5 / Серия 6 21 ноября 2013
Кукловод
Сезон 5 / Серия 7 28 ноября 2013
Ранее не вышедшее рождество
Сезон 5 / Серия 8 5 декабря 2013
Заклятые друзья
Сезон 5 / Серия 9 25 февраля 2014
Трио
Сезон 5 / Серия 10 4 марта 2014
Город ангелов
Сезон 5 / Серия 11 11 марта 2014
100
Сезон 5 / Серия 12 18 марта 2014
Новые горизонты
Сезон 5 / Серия 13 25 марта 2014
Новый Нью-Йорк
Сезон 5 / Серия 14 1 апреля 2014
Удар
Сезон 5 / Серия 15 8 апреля 2014
Проверено
Сезон 5 / Серия 16 15 апреля 2014
Премьера
Сезон 5 / Серия 17 22 апреля 2014
Запасной план
Сезон 5 / Серия 18 29 апреля 2014
Старая собака, новые трюки
Сезон 5 / Серия 19 6 мая 2014
Безымянный проект Рэйчел Берри
Сезон 5 / Серия 20 13 мая 2014
О чем серия

В 5 сезоне 16 серии сериала «Хор» участники музыкального клуба в лице Сэма и Мерседес, а также Курта и Блейна сталкиваются с большими проблемами в отношениях. Тем временем Арти сожалеет о когда-то принятом решении. Но можно ли что-то исправить?

