В 6 сезоне 8 серии сериала «Девочки» Адам приходит к Ханне, чтобы поделиться новостями. Джесса проводит день в одиночестве. Шошанна помогает Рэю с его проектом, но случайно сталкивается со своим бывшим боссом.
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