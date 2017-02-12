В 6 сезоне 7 серии сериала «Девочки» Элайджа готовится к прослушиванию в новый бродвейский мюзикл. Но его усилиям приходит конец, когда к нему кто-то внезапно наведывается. У Марни очень туго с деньгами, и она пытается раздобыть немного налички.
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