Во 2 сезоне 4 серии сериала «Девушка из ниоткуда» главная героиня пытается помочь девочке по имени Юри. Она страдает от нападок богатых одноклассников, которые обращаются с Юри как со своей прислугой. Нанно понимает, что должна снова преподать урок.