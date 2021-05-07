Во 2 сезоне 4 серии сериала «Девушка из ниоткуда» главная героиня пытается помочь девочке по имени Юри. Она страдает от нападок богатых одноклассников, которые обращаются с Юри как со своей прислугой. Нанно понимает, что должна снова преподать урок.
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