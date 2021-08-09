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Призраки 2019 4 серия 3 сезон

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Все серии 3 сезона «Призраки»
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Сезон 3 / Серия 1 9 августа 2021
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Сезон 3 / Серия 2 9 августа 2021
Люди-древоточцы
Сезон 3 / Серия 3 9 августа 2021
Я люблю Люси
Сезон 3 / Серия 4 9 августа 2021
Есть чем поделиться?
Сезон 3 / Серия 5 9 августа 2021
Часть семьи
Сезон 3 / Серия 6 9 августа 2021
О чем серия

В 3 сезоне 4 серии сериала «Призраки» одна из героинь приглашает Люси приехать в особняк на ночевку. Однако после тревожной встречи с солиситором ее планы меняются. Теперь Элисон должна выяснить, действительно ли Люси та, кем себя называет.

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