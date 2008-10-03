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Киноафиша Сериалы Говорящая с призраками Сезоны Сезон 4 Серия 19

Говорящая с призраками 2005 - 2010 19 серия 4 сезон

7.9 Оцените
10 голосов
Все серии 4 сезона «Говорящая с призраками»
Источник пожара
Сезон 4 / Серия 1 3 октября 2008
Возвращение к живым
Сезон 4 / Серия 2 10 октября 2008
Призрак из машины
Сезон 4 / Серия 3 17 октября 2008
Спасите наши души
Сезон 4 / Серия 4 24 октября 2008
Кровное родство
Сезон 4 / Серия 5 31 октября 2008
Воображаемые друзья и враги
Сезон 4 / Серия 6 7 ноября 2008
Новое начало
Сезон 4 / Серия 7 14 ноября 2008
Сердце и душа
Сезон 4 / Серия 8 21 ноября 2008
Частички тебя
Сезон 4 / Серия 9 5 декабря 2008
Груз цепей
Сезон 4 / Серия 10 19 декабря 2008
Жизнь на грани
Сезон 4 / Серия 11 9 января 2009
Место встречи призраков
Сезон 4 / Серия 12 16 января 2009
Озеро полное трупов
Сезон 4 / Серия 13 23 января 2009
Медленное горение
Сезон 4 / Серия 14 6 февраля 2009
Греческая трагедия
Сезон 4 / Серия 15 13 февраля 2009
Одержимый призраками
Сезон 4 / Серия 16 27 февраля 2009
Введены в заблуждение
Сезон 4 / Серия 17 6 марта 2009
Прыжок веры
Сезон 4 / Серия 18 13 марта 2009
Трепет перед смертью
Сезон 4 / Серия 19 10 апреля 2009
Страх сцены
Сезон 4 / Серия 20 24 апреля 2009
Проклятая
Сезон 4 / Серия 21 1 мая 2009
Бесконечная любовь
Сезон 4 / Серия 22 8 мая 2009
Книга изменений
Сезон 4 / Серия 23 15 мая 2009
О чем cерия

В 4 сезоне 19 серии сериала «Говорящая с призраками» обновленный Джим пытается адаптироваться в этом мире. Тем временем Илай обращается за советом к Мелинде, чтобы постараться помочь своей соседке. Вскоре герои вместе начинают расследование.

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