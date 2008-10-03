Говорящая с призраками 2005 - 2010 21 серия 4 сезон
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Все серии 4 сезона «Говорящая с призраками»
Источник пожара
Сезон 4 / Серия 13 октября 2008
Возвращение к живым
Сезон 4 / Серия 210 октября 2008
Призрак из машины
Сезон 4 / Серия 317 октября 2008
Спасите наши души
Сезон 4 / Серия 424 октября 2008
Кровное родство
Сезон 4 / Серия 531 октября 2008
Воображаемые друзья и враги
Сезон 4 / Серия 67 ноября 2008
Новое начало
Сезон 4 / Серия 714 ноября 2008
Сердце и душа
Сезон 4 / Серия 821 ноября 2008
Частички тебя
Сезон 4 / Серия 95 декабря 2008
Груз цепей
Сезон 4 / Серия 1019 декабря 2008
Жизнь на грани
Сезон 4 / Серия 119 января 2009
Место встречи призраков
Сезон 4 / Серия 1216 января 2009
Озеро полное трупов
Сезон 4 / Серия 1323 января 2009
Медленное горение
Сезон 4 / Серия 146 февраля 2009
Греческая трагедия
Сезон 4 / Серия 1513 февраля 2009
Одержимый призраками
Сезон 4 / Серия 1627 февраля 2009
Введены в заблуждение
Сезон 4 / Серия 176 марта 2009
Прыжок веры
Сезон 4 / Серия 1813 марта 2009
Трепет перед смертью
Сезон 4 / Серия 1910 апреля 2009
Страх сцены
Сезон 4 / Серия 2024 апреля 2009
Проклятая
Сезон 4 / Серия 211 мая 2009
Бесконечная любовь
Сезон 4 / Серия 228 мая 2009
Книга изменений
Сезон 4 / Серия 2315 мая 2009
О чем cерия
В 4 сезоне 21 серии сериала «Говорящая с призраками» Люси заключила духов семьи Эми в игрушечном домике с помощью сложного заклинания вуду. Тем временем призраки, будучи в гневе, обвиняют женщину в том, что она забрала у них собственную дочь.
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