В 4 сезоне 21 серии сериала «Говорящая с призраками» Люси заключила духов семьи Эми в игрушечном домике с помощью сложного заклинания вуду. Тем временем призраки, будучи в гневе, обвиняют женщину в том, что она забрала у них собственную дочь.