В 3 сезоне 4 серии сериала «Старость — не радость» Пэтси признается коллегам в том, что он — гей. Но у персонала хватает своих забот. В частности, здоровье пациентки Берди, которая страдает от тяжелой формы пневмонии, продолжает ухудшаться.
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