В 3 сезоне 3 серии сериала «Старость — не радость» в отделение поступает Кристал Бафф — легендарная заключенная из местной тюрьмы Синг-Синг. Женщина, совершившая уже несколько побегов, прославилась как паталогическая лгунья.
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