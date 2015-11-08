В 3 сезоне 6 серии сериала «Старость — не радость» история отделения больницы для престарелых близится к финалу. Диди предпринимает последнюю попытку спасти палату, а Дженна рассчитывает улизнуть от ответственности за поспешное заявление.
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