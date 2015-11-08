В 3 сезоне 5 серии сериала «Старость — не радость» судьба очередной пациентки висит на волоске. Диди делает все возможное для ее спасения, сталкиваясь с давлением со стороны Дон. Рабочая смена преподнесет медсестре еще немало сюрпризов.
Related video
Серьезнее, чем казалось: вскрылась правда о состоянии Инны Чуриковой
Замок принадлежит мужу, квартира — дочери: вот чем владеет Пугачева на самом деле
«Попрощался с жизнью»: Сергей Зверев разоткровенничался о «синдроме Пугачевой»
«Омолодилась до неузнаваемости»: 57-летнюю Апину подняли на смех
Этот визуальный тест определит возраст вашей души
Берегитесь: эти 4 знака зодиака скрывают свое истинное лицо
Без женщины не обошлось: разводу Лепса нашлось объяснение
Встала перед Басковым на колени: Ивлеева устроила шоу на всю страну
«Просто повезло»: Загитова жестко высказалась о дальнейшей карьере
По стопам Бузовой: Самбурская пошла вразнос у всех на глазах
Принцу пришлось вмешаться: правда о конфликте Меган Маркл и Виктории Бекхэм вышла наружу
Такого не ожидал никто: засветившийся на сцене Киркоров вызвал оторопь
Авторизация по e-mail