В 3 сезоне 5 серии сериала «Старость — не радость» судьба очередной пациентки висит на волоске. Диди делает все возможное для ее спасения, сталкиваясь с давлением со стороны Дон. Рабочая смена преподнесет медсестре еще немало сюрпризов.