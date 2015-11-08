В 3 сезоне 2 серии сериала «Старость — не радость» Дженна сообщает медработникам о том, что Радд не заменит ее на должности врача, а станет коллегой. Персонал лечит нескольких пациентов, заразившихся вирусом, который вызывает тяжелую диарею.