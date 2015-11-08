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Киноафиша Сериалы Старость — не радость Сезоны Сезон 3 Серия 2

Старость — не радость 2013 - 2015 2 серия 3 сезон

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Все серии 3 сезона «Старость — не радость»
Эпизод 1
Сезон 3 / Серия 1 8 ноября 2015
Эпизод 2
Сезон 3 / Серия 2 15 ноября 2015
Эпизод 3
Сезон 3 / Серия 3 22 ноября 2015
Эпизод 4
Сезон 3 / Серия 4 29 ноября 2015
Эпизод 5
Сезон 3 / Серия 5 6 декабря 2015
Эпизод 6
Сезон 3 / Серия 6 13 декабря 2015
О чем cерия

В 3 сезоне 2 серии сериала «Старость — не радость» Дженна сообщает медработникам о том, что Радд не заменит ее на должности врача, а станет коллегой. Персонал лечит нескольких пациентов, заразившихся вирусом, который вызывает тяжелую диарею.

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