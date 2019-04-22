В 1 сезоне 8 серии сериала «Джентльмен Джек» после путешествия из Франции в Данию в сопровождении мисс Софи Феррол Энн Листер понимает, что смогла без труда влиться в высший свет Копенгагена. Девушка в восторге от приема у королевы Мари.
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