В 1 сезоне 8 серии сериала «Джентльмен Джек» после путешествия из Франции в Данию в сопровождении мисс Софи Феррол Энн Листер понимает, что смогла без труда влиться в высший свет Копенгагена. Девушка в восторге от приема у королевы Мари.