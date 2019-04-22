В 1 сезоне 1 серии сериала «Джентльмен Джек», расставшись со своим партнером в Сассексе, дама из высшего света Энн Листер едет назад в Йоркшир, в родовое имение своей семьи. Выяснив, что на этих землях добывают уголь, Энн приводит дом в порядок.
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