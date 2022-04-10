Во 2 сезоне сериала «Джентльмен Джек» история англичанки Анны Листер продолжается. В викторианскую эпоху эта женщина стала первой, кто открыто сообщил миру о своей нетрадиционной сексуальной ориентации. В предыдущем сезоне отважная аристократка и путешественница знакомится с юной хрупкой девушкой по имени Энн Уокер, и у женщин начинаются бурные отношения. Они пережили вместе немало взлетов и падений, ссорились, мирились и даже расставались. Но чувство одержало верх над обстоятельствами, и в новом сезоне Анна и Энн отважились на важный для обеих шаг – совместную жизнь. На этом пути экстравагантную пару будут поджидать уже другие трудности...