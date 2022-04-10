Меню
Джентльмен Джек 2019 - 2022, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Джентльмен Джек
Gentleman Jack 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 10 апреля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 8
Продолжительность сезона 8 часов 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Джентльмен Джек»

Во 2 сезоне сериала «Джентльмен Джек» история англичанки Анны Листер продолжается. В викторианскую эпоху эта женщина стала первой, кто открыто сообщил миру о своей нетрадиционной сексуальной ориентации. В предыдущем сезоне отважная аристократка и путешественница знакомится с юной хрупкой девушкой по имени Энн Уокер, и у женщин начинаются бурные отношения. Они пережили вместе немало взлетов и падений, ссорились, мирились и даже расставались. Но чувство одержало верх над обстоятельствами, и в новом сезоне Анна и Энн отважились на важный для обеих шаг – совместную жизнь. На этом пути экстравагантную пару будут поджидать уже другие трудности...

Рейтинг сериала

6.9
Оцените 11 голосов
8.2 IMDb
Вера - это все Faith Is All
Сезон 2 Серия 1
10 апреля 2022
Два валета не подходят Two Jacks Don't Suit
Сезон 2 Серия 2
17 апреля 2022
Рубец повсюду, предположительно Tripe All Over the Place, Presumably
Сезон 2 Серия 3
24 апреля 2022
Я не другая женщина, она... I'm Not the Other Woman, She Is
Сезон 2 Серия 4
1 мая 2022
Удачный побег в последний момент A Lucky and Narrow Escape
Сезон 2 Серия 5
8 мая 2022
Я могу быть метеором в твоей жизни I Can Be as a Meteor in Your Life
Сезон 2 Серия 6
15 мая 2022
Какое все это имеет отношение к Иисусу? What's All That Got to Do with Jesus Though?
Сезон 2 Серия 7
22 мая 2022
Это не противозаконно It's Not Illegal
Сезон 2 Серия 8
29 мая 2022
