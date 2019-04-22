В 1 сезоне 7 серии сериала «Джентльмен Джек» появляется новый претендент на сердце Энн Листер. Она едет с ним в Европу, решив избежать терзаний из-за тяжелых отношений с Энн Уокер. Перед отъездом девушка приглашает Кристофера Роусона в Шибден.
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