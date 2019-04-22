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Киноафиша Сериалы Джентльмен Джек Сезоны Сезон 1 Серия 7

Джентльмен Джек 2019 7 серия 1 сезон

8.7 Оцените
10 голосов
Все серии 1 сезона «Джентльмен Джек»
Большинство женщин скучны и глупы
Сезон 1 / Серия 1 22 апреля 2019
Я просто пошел туда изучать анатомию
Сезон 1 / Серия 2 29 апреля 2019
О, вот как ты это называешь?
Сезон 1 / Серия 3 6 мая 2019
Большинство женщин тупы и глупы
Сезон 1 / Серия 4 13 мая 2019
Давай еще раз взглянем на твое идеальное прошлое
Сезон 1 / Серия 5 20 мая 2019
Леди так делают?
Сезон 1 / Серия 6 27 мая 2019
Зачем ты это принес?
Сезон 1 / Серия 7 3 июня 2019
Ты все еще говоришь?
Сезон 1 / Серия 8 10 июня 2019
О чем серия

В 1 сезоне 7 серии сериала «Джентльмен Джек» появляется новый претендент на сердце Энн Листер. Она едет с ним в Европу, решив избежать терзаний из-за тяжелых отношений с Энн Уокер. Перед отъездом девушка приглашает Кристофера Роусона в Шибден.

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