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Футурама
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Актеры сериала «Футурама»
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Актеры сериала «Футурама»
Вся информация о сериале
Морис ЛаМарше
Maurice LaMarche
Raoul
Морис ЛаМарше
Maurice LaMarche
Walt
Морис ЛаМарше
Maurice LaMarche
Morbo
Морис ЛаМарше
Maurice LaMarche
Kif Kroker
Лорен Том
Lauren Tom
Inez Wong
Лорен Том
Lauren Tom
Amy Wong
Фрэнк Уэлкер
Frank Welker
Nibbler
Билли Уэст
Billy West
Leo Wong
Билли Уэст
Billy West
Zapp Brannigan
Билли Уэст
Billy West
Dr. John Zoidberg
Билли Уэст
Billy West
Professor Hubert Farnsworth
Билли Уэст
Billy West
Philip J. Fry
Джон Ди Маджио
John Di Maggio
Bender Bending Rodriguez
Кэти Сагал
Katey Sagal
Turanga Leela
Фил ЛаМарр
Phil LaMarr
Lionel Preacherbot
Фил ЛаМарр
Phil LaMarr
Hermes Conrad
Kath Soucie
Cubert Farnsworth
Тресс МакНилл
Tress MacNeille
Turanga Munda
Тресс МакНилл
Tress MacNeille
Linda the Newscaster
Тресс МакНилл
Tress MacNeille
Mom
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