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Киноафиша Сериалы Футурама Актеры и роли

Актеры сериала «Футурама»

Актеры сериала «Футурама» Вся информация о сериале
Морис ЛаМарше
Морис ЛаМарше Maurice LaMarche
Raoul Морис ЛаМарше
Морис ЛаМарше Maurice LaMarche
Walt Морис ЛаМарше
Морис ЛаМарше Maurice LaMarche
Morbo Морис ЛаМарше
Морис ЛаМарше Maurice LaMarche
Kif Kroker
Лорен Том Lauren Tom
Inez Wong
Лорен Том Lauren Tom
Amy Wong
Фрэнк Уэлкер
Фрэнк Уэлкер Frank Welker
Nibbler
Билли Уэст Billy West
Leo Wong
Билли Уэст Billy West
Zapp Brannigan
Билли Уэст Billy West
Dr. John Zoidberg
Билли Уэст Billy West
Professor Hubert Farnsworth
Билли Уэст Billy West
Philip J. Fry
Джон Ди Маджио
Джон Ди Маджио John Di Maggio
Bender Bending Rodriguez Кэти Сагал
Кэти Сагал Katey Sagal
Turanga Leela Фил ЛаМарр
Фил ЛаМарр Phil LaMarr
Lionel Preacherbot Фил ЛаМарр
Фил ЛаМарр Phil LaMarr
Hermes Conrad
Kath Soucie
Cubert Farnsworth
Тресс МакНилл
Тресс МакНилл Tress MacNeille
Turanga Munda Тресс МакНилл
Тресс МакНилл Tress MacNeille
Linda the Newscaster Тресс МакНилл
Тресс МакНилл Tress MacNeille
Mom
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