Футурама
Статьи
Создатель «Во все тяжкие» раскрыл сюжет нового сериала: «Плюрибус» похож на одну серию «Футурамы» — без кристаллов и картеля
Фанатам Хайзенберга вряд ли понравится.
2 сентября 2025 15:42
«Футурама» и «Симпсоны»: два культовых мультика за 26 лет стали частью одной вселенной — доказываем и показываем
Создатель один, параллелей хоть отбавляй. А также кроссоверов и просто забавных пасхалок.
1 сентября 2025 14:35
От пародии на «Чужого» до самой горькой серии с псом Фрая: 10 самых лучших эпизодов «Футурамы», которые хочется пересматривать снова и снова
Здесь можно смеяться до слез и плакать до истерического смеха.
1 сентября 2025 14:21
В названии «Футурамы» оставлена отсылка, которую поймут только пожилые американцы: вот что оно обозначает
Создатель мультфильма оставил забавную пасхалку.
21 августа 2024 07:45
