Создатель «Во все тяжкие» раскрыл сюжет нового сериала: «Плюрибус» похож на одну серию «Футурамы» — без кристаллов и картеля

2 сентября 2025 15:42
Фанатам Хайзенберга вряд ли понравится. 

Фанаты уже окрестили новый проект Винса Гиллигана, создателя «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу», самым странным шоу осени.

Фантастическая драма «Плюрибус» стартует 7 ноября и обещает сломать привычные представления о счастье, свободе воли и человеческой природе. Но особое внимание привлекла одна деталь, на которую моментально обратили внимание поклонники: сюжет сериала напоминает легендарную серию «Футурамы».

«Футурама» уже делала это

По сюжету «Из многих», писательница Кэрол Стурка (Рэй Сихорн) живёт в Альбукерке и занимается историческими любовными романами, которые сама же называет «бессмысленной ерундой».

Привычная жизнь меняется, когда мир поражает загадочный вирус счастья: люди вокруг внезапно становятся идеальными, довольными, умиротворёнными. Даже те, кто смертельно болен теперь улыбаются.

Звучит знакомо? Фанаты сразу вспомнили эпизод «Футурамы», где инопланетные мозги сделали всё человечество глупым и счастливым, а единственным иммунным оказался Фрай.

Он тоже становился героем поневоле, просто потому что его мозг «не подходил» для вторжения. В сети уже шутят, что «Из многих» — это «Футурама» в драматическом ключе, только без Бендера, но с моральными дилеммами.

«Несчастный человек против счастья всего мира»

Винс Гиллиган в интервью Entertainment Weekly признался, что хотел создать историю, где главная угроза — не смерть и разрушение, а утрата свободы выбора:

«Что если кто-то лишает вас права быть несчастным? Что если мир становится идеальным, но чужим?»

Героиня Рэй Сихорн единственная невосприимчива к вирусу счастья. И вместо привычного «спасения мира от зла» ей приходится спасать мир от счастья. Гиллиган называет Кэрол «героиней поневоле», иронизируя, что никто не мечтает разрушать утопию, но кто-то должен.

График выхода

Сериал стартует 7 ноября сразу с двух эпизодов.

Эпизод Дата выхода
1–2 7 ноября
3 14 ноября
4 21 ноября
5 28 ноября
6 5 декабря
7 12 декабря
8 19 декабря
9 26 декабря

Сериал уже продлён на второй сезон — редкий случай для проектов Гиллигана до премьеры.

Новый сериал создателя «Во все тяжкие» называется «Плюрибус»: для россиян слово звучит в новинку, но каждый американец поймет — объясняем название.

Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
