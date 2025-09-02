Создатель «Во все тяжкие» раскрыл сюжет нового сериала: «Плюрибус» похож на одну серию «Футурамы» — без кристаллов и картеля

Фанаты уже окрестили новый проект Винса Гиллигана, создателя «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу», самым странным шоу осени.
Фантастическая драма «Плюрибус» стартует 7 ноября и обещает сломать привычные представления о счастье, свободе воли и человеческой природе. Но особое внимание привлекла одна деталь, на которую моментально обратили внимание поклонники: сюжет сериала напоминает легендарную серию «Футурамы».
«Футурама» уже делала это
По сюжету «Из многих», писательница Кэрол Стурка (Рэй Сихорн) живёт в Альбукерке и занимается историческими любовными романами, которые сама же называет «бессмысленной ерундой».
Привычная жизнь меняется, когда мир поражает загадочный вирус счастья: люди вокруг внезапно становятся идеальными, довольными, умиротворёнными. Даже те, кто смертельно болен теперь улыбаются.
Звучит знакомо? Фанаты сразу вспомнили эпизод «Футурамы», где инопланетные мозги сделали всё человечество глупым и счастливым, а единственным иммунным оказался Фрай.
Он тоже становился героем поневоле, просто потому что его мозг «не подходил» для вторжения. В сети уже шутят, что «Из многих» — это «Футурама» в драматическом ключе, только без Бендера, но с моральными дилеммами.
«Несчастный человек против счастья всего мира»
Винс Гиллиган в интервью Entertainment Weekly признался, что хотел создать историю, где главная угроза — не смерть и разрушение, а утрата свободы выбора:
«Что если кто-то лишает вас права быть несчастным? Что если мир становится идеальным, но чужим?»
Героиня Рэй Сихорн единственная невосприимчива к вирусу счастья. И вместо привычного «спасения мира от зла» ей приходится спасать мир от счастья. Гиллиган называет Кэрол «героиней поневоле», иронизируя, что никто не мечтает разрушать утопию, но кто-то должен.
График выхода
Сериал стартует 7 ноября сразу с двух эпизодов.
|Эпизод
|Дата выхода
|1–2
|7 ноября
|3
|14 ноября
|4
|21 ноября
|5
|28 ноября
|6
|5 декабря
|7
|12 декабря
|8
|19 декабря
|9
|26 декабря
Сериал уже продлён на второй сезон — редкий случай для проектов Гиллигана до премьеры.
Новый сериал создателя «Во все тяжкие» называется «Плюрибус»: для россиян слово звучит в новинку, но каждый американец поймет — объясняем название.