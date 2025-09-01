От пародии на «Чужого» до самой горькой серии с псом Фрая: 10 самых лучших эпизодов «Футурамы», которые хочется пересматривать снова и снова

Здесь можно смеяться до слез и плакать до истерического смеха.

Сатирическая, дерзкая и одновременно трогательная — «Футурама» всегда держалась на контрасте. Она умела шутить над всем — от рекламы до философии — и при этом врезаться в память драматическими поворотами, которые зрители пересматривают десятилетиями.

Каждый фанат называет свой топ, но есть эпизоды, которые отпечатались в поп-культуре навсегда. Вот 10 лучших серий, которые хочется пересматривать снова и снова.

Почему Фрай (4 сезон, 10 серия)

Один из главных эпизодов, связывающий воедино сюжетные линии о прошлом Фрая. Именно здесь раскрывается, что его замерзание не случайность, а результат манипуляций Нибблера. Отсутствие дельта-волны делает Фрая единственным человеком, способным противостоять Мозговым Отродьям.

Эта серия важна не только как сюжетный поворот, но и как шаг героя навстречу своему предназначению — принять жизнь в XXXI веке и окончательно отпустить прошлое.

Тем временем (7 сезон, 26 серия)

Финал сериала (так задумывалось, но не вышло), достойный аплодисментов. Фрай и Лила возвращаются туда, где все началось — в Луна-парк, и сталкиваются с изобретением профессора: кнопкой, позволяющей перемещаться на 10 секунд назад.

Фрай застревает во временной петле и делает Лиле предложение. Эпизод сочетает фирменный юмор и мрачную иронию с неожиданно светлым финалом — редкий случай, когда история действительно звучит как прощание.

Изгнание из Фрая (3 сезон, 2 серия)

После того как в организме Фрая заводятся паразиты из-за сэндвича с заправки, он превращается в «идеального мужчину» — умного, талантливого и привлекательного. Лила влюбляется, но Фрай понимает: она любит не его, а результат работы червей.

Чтобы сохранить шанс на настоящие чувства, он принимает решение избавиться от паразитов. Серия одновременно смешная и пронзительная — именно в ней впервые по-настоящему раскрывается драма отношений Фрая и Лилы.

Пес юрского периода (5 сезон, 2 серия)

Эпизод, который знают даже те, кто не видел «Футураму». Фрай находит окаменевшего пса Сеймура, который когда-то был ему дорог, и решает клонировать его.

Бендер ревнует и мешает плану, но все заканчивается сценой, которая сломала зрителей по всему миру. Оказывается, преданный Сеймур ждал хозяина до конца своих дней.

Это один из самых сильных эпизодов в истории анимации — тот самый, после которого «Футураму» невозможно воспринимать только как комедию.

Убийство на «Планетном Экспрессе» (7 сезон, 24 серия)

Пародия сразу на несколько культовых хорроров — от «Чужого» до «Нечто». Команда отправляется на корпоративный тимбилдинг, где их поджидает инопланетный монстр.

Серия балансирует между пародийным абсурдом и настоящим напряжением — и стала одной из любимых у поклонников жанра.

Удача по-Фрайски (3 сезон, 4 серия)

История про клевер и брата Енси. Фрай уверен, что брат присвоил его удачу и достижения благодаря пятилистному клеверу, но в финале узнает трогательную правду: Енси назвал сына в его честь.

Эпизод про память, семью и наследие, который неожиданно превращается в эмоциональные качели.

Покойный Филип Дж. Фрай (6 сезон, 7 серия)

Фрай, Бендер и профессор случайно улетают в далекое будущее и становятся свидетелями тепловой смерти Вселенной.

На фоне шуток о конце всего сущего история превращается в рефлексию о жизни Лилы без Фрая и о том, как многое он для нее значил. Смешное и трагичное в одном флаконе — фирменная формула «Футурамы».

Равные Богу (3 сезон, 20 серия)

Один из самых культовых эпизодов про Бендера. Его отправляют в открытый космос, где на теле робота появляется цивилизация крошечных людей. Для них он становится богом — жестоким, капризным, но все же богом.

Это серия, которая вывела персонажа Бендера на новый уровень. Он пытался поступать правильно, но это все равно не привело его к успеху.

Проблема с попплерами (2 сезон, 18 серия)

Лила находит вкусную закуску на чужой планете, и вскоре она становится хитом продаж. Только потом выясняется: это дети инопланетян.

Серия — остроумная сатира на индустрию фастфуда и споры о вегетарианстве, но без морализаторства. Создатели шутят над всеми — и над мясоедами, и над защитниками животных.

Фрай и фабрика Слерма (1 сезон, 13 серия)

Пародия на «Чарли и шоколадную фабрику». Фрай выигрывает золотую крышку и попадает на завод Слерма — любимого напитка человечества. Вместо сказочного производства он видит грязную реальность, но, конечно, продолжает пить.

Этот эпизод стал важным для лора «Футурамы». Именно на рекламных плакатах Слерма были первые подсказки к инопланетному алфавиту, который фанаты с интересом расшифровывали.

«Футурама» — это мультик, который умудрился быть смешнее большинства комедий и драматичнее многих драм. Буквально каждый эпизод здесь может стать любимым, так что представленным списком лучше не ограничиваться.

