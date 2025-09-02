Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Release schedule
Ratings
Film lists
Kinoafisha
TV Shows
Futurama
Articles
Статьи о сериале «Futurama»
About
Seasons
Stills
Cast and roles
Posters
Trailers
Quotes
Статьи о сериале «Futurama»
All info
Создатель «Во все тяжкие» раскрыл сюжет нового сериала: «Плюрибус» похож на одну серию «Футурамы» — без кристаллов и картеля
Фанатам Хайзенберга вряд ли понравится.
Write review
2 September 2025 15:42
«Футурама» и «Симпсоны»: два культовых мультика за 26 лет стали частью одной вселенной — доказываем и показываем
Создатель один, параллелей хоть отбавляй. А также кроссоверов и просто забавных пасхалок.
Write review
1 September 2025 14:35
От пародии на «Чужого» до самой горькой серии с псом Фрая: 10 самых лучших эпизодов «Футурамы», которые хочется пересматривать снова и снова
Здесь можно смеяться до слез и плакать до истерического смеха.
Write review
1 September 2025 14:21
В названии «Футурамы» оставлена отсылка, которую поймут только пожилые американцы: вот что оно обозначает
Создатель мультфильма оставил забавную пасхалку.
Write review
21 August 2024 07:45
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree