«Проснулся в 2026 году – сердце осталось в 1929-м»: что, если б «Футурама» стала мрачной драмой? В России выйдет именно такой Sci-Fi

Иннокентий Платонов открывает глаза – и не понимает, куда попал. Вместо дирижаблей и красных плакатов с лозунгами перед ним стеклянные небоскребы, а за окном летает дрон. Кажется, что он умер в 1929-м и переродился в 2026-м, почти что как Бендер в «Футураме», но на самом деле все сложнее.

Его заморозили не ради науки, а ради высокой идеи. И теперь Платонову предстоит не только понять, как пользоваться смартфоном, а вспомнить, кто и зачем отправил его в вечный лед.

От лагеря к лаборатории

Режиссер Егор Михалков-Кончаловский взялся за «Авиатора» Евгения Водолазкина – роман, который критики когда-то называли «неэкранизуемым». История о человеке, чья память возвращается кусками, стала мистическим триллером о цене бессмертия.

Сценарий писали сам Водолазкин и Юрий Арабов – тот самый, что работал с Сокуровым над «Молохом» и «Фаустом». Так что за философию и метафизику можно не переживать – будет и то, и другое, только в холодных декорациях научного эксперимента.

Главный герой – летчик Иннокентий Платонов, которого в конце 1920-х бездоказательно обвиняют в убийстве. Вместо расстрела – лабораторный холодильник.

Почти век спустя его размораживает ученый Константин Гейгер (Константин Хабенский), и начинается история не про науку, а про вину, время и то, что не поддается рациональному объяснению.

Кто с кем спорит и за что

Платонова играет Александр Горбатов, и, по первым отзывам, делает это довольно сдержанно и точно, словно реально прибыл из другой эпохи. Его антипод, Хабенский, – ученый, у которого вместо сердца формулы и гранты.

Между ними – философский поединок: кто имеет право решать, где проходит граница между жизнью и экспериментом. А где-то рядом мелькает Евгений Стычкин в роли миллиардера Желткова – персонажа, который добавляет к этой истории элемент современного безумия.

Продюсеры уверяют, что в фильме нет попытки «осовременить классику» – наоборот, речь идет о столкновении двух миров: того, где честь важнее выгоды, и того, где выгода давно победила.

Что говорит сам Водолазкин

Евгений Водолазкин на светскую премьеру пришел с редкой для авторов улыбкой:

«Когда я впервые посмотрел фильм, то подумал, что получилось хорошо. Сейчас я представляю своих персонажей ровно так, как выглядят актеры фильма. И не потому, что я себя заставил, нет, они действительно хорошо сыграли».

Он добавил, что к сценарию серьезных претензий не имел – только «немного перегруппировали персонажей».

Фантастика без комиксов

На первый взгляд, «Авиатор» легко перепутать с голливудским sci-fi про криосон и утопии будущего. Но Кончаловский играет в другую игру. Здесь нет блестящих лабораторий, героев в латексе и катастрофического монтажа.

Вместо этого – приглушенные тона, советская фактура, замедленное время и герои, которые больше говорят, чем стреляют.

Максим Фадеев отвечает за музыку: обещают саундтрек, в котором будут одновременно звучать 1920-е и двадцать шестой. Бюджет – около 500 миллионов рублей, и, судя по кадрам, они потрачены не на CGI, а на атмосферу.

Что ждет зрителей

Судя по реакции в блогах, «Авиатор» точно станет предметом жарких споров. Одни видят в нем претендента на «самую умную фантастику года», другие упрекают Кончаловского в чрезмерной серьезности еще до премьеры.

«Иннокентий проснулся в 2026 году, но его сердце осталось в 1929-м. Встреча с женщиной, похожей на давнюю любовь, – это чудо или проклятие?

Фильм «Авиатор»﻿ раскрывает вечную для русской культуры идею. Что стоит выше всего? Какие ошибки можно простить? Как живут люди, потерявшие главную радость в жизни?» – поделился своим видением фильма «Комендант кинокрепости».

Ответы на эти самые вопросы зрители узнают уже 20 ноября.

