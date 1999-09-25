В 1 сезоне сериала «Хулиганы и ботаны» действие происходит в начале 80-х годов. В центре событий оказываются Линдси Виер и ее младший брат Сэм, который учится в старшей школе небольшого города вблизи Детройта. Линдси, отличница и победительница олимпиады по математике, начинает тусоваться с «фриками». Дело в том, что девочка испытывает симпатию к привлекательному, но самовлюбленному парню Дэниелю Дезарио, который неофициально является лидером компании. Кроме своих чувств к этому юноше, Линдси пытается решить проблемы с учебой и разобраться в сложных отношениях с родителями.