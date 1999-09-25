Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Несвятая Валентина» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Хулиганы и ботаны 1999 - 2000, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Хулиганы и ботаны
Киноафиша Сериалы Хулиганы и ботаны Сезоны Сезон 1
Freaks and Geeks 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 25 сентября 1999
Год выпуска 1999
Количество серий 18
Продолжительность сезона 12 часов 36 минут
О чем 1-й сезон сериала «Хулиганы и ботаны»

В 1 сезоне сериала «Хулиганы и ботаны» действие происходит в начале 80-х годов. В центре событий оказываются Линдси Виер и ее младший брат Сэм, который учится в старшей школе небольшого города вблизи Детройта. Линдси, отличница и победительница олимпиады по математике, начинает тусоваться с «фриками». Дело в том, что девочка испытывает симпатию к привлекательному, но самовлюбленному парню Дэниелю Дезарио, который неофициально является лидером компании. Кроме своих чувств к этому юноше, Линдси пытается решить проблемы с учебой и разобраться в сложных отношениях с родителями.

Рейтинг сериала

8.7
Оцените 20 голосов
8.8 IMDb

Список серий 1-го сезона сериала «Хулиганы и ботаны»

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Пилот Pilot
Сезон 1 Серия 1
25 сентября 1999
Пиво и плотины Beers and Weirs
Сезон 1 Серия 2
2 октября 1999
Сладость и гадость Tricks and Treats
Сезон 1 Серия 3
30 октября 1999
Ким Келли - мой друг Kim Kelly Is My Friend
Сезон 1 Серия 4
6 ноября 1999
Тесты и грудь Tests and Breasts
Сезон 1 Серия 5
13 ноября 1999
Я с группой I'm with the Band
Сезон 1 Серия 6
10 января 2000
Вычесанный и выброшенный Carded and Discarded
Сезон 1 Серия 7
17 января 2000
Подружки и бойфренды Girlfriends and Boyfriends
Сезон 1 Серия 8
24 января 2000
У нас есть дух We've Got Spirit
Сезон 1 Серия 9
31 января 2000
Дневник The Diary
Сезон 1 Серия 10
7 февраля 2000
Взгляды и книги Looks and Books
Сезон 1 Серия 11
13 марта 2000
Дверь гаража The Garage Door
Сезон 1 Серия 12
20 марта 2000
Удушье и разговоры Chokin' and Tokin'
Сезон 1 Серия 13
8 июля 2000
Мертвые собаки и учителя физкультуры Dead Dogs and Gym Teachers
Сезон 1 Серия 14
8 июля 2000
Перекус и мош Noshing and Moshing
Сезон 1 Серия 15
8 июля 2000
Целующиеся и бездельничающие Smooching and Mooching
Сезон 1 Серия 16
TBA
Мелочи The Little Things
Сезон 1 Серия 17
TBA
Диско и драконы Discos and Dragons
Сезон 1 Серия 18
TBA
График выхода всех сериалов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше