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Навсегда 2018 6 серия 1 сезон

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Вместе навсегда
Сезон 1 / Серия 1 13 сентября 2018
Джун
Сезон 1 / Серия 2 13 сентября 2018
Дом у озера
Сезон 1 / Серия 3 13 сентября 2018
Кейс
Сезон 1 / Серия 4 13 сентября 2018
Другое место
Сезон 1 / Серия 5 13 сентября 2018
Андрэ и Сара
Сезон 1 / Серия 6 13 сентября 2018
Оушенсайд
Сезон 1 / Серия 7 13 сентября 2018
Прощай навсегда
Сезон 1 / Серия 8 13 сентября 2018
О чем серия

В 1 сезоне 6 серии сериала «Навсегда» риелтор Андре проводит день открытых дверей для новых клиентов. Он налаживает связи и знакомится с Сарой, которая собирается продавать дом. Они распивают вместе бутылку вина и постепенно сближаются.

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