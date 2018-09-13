В 1 сезоне 6 серии сериала «Навсегда» риелтор Андре проводит день открытых дверей для новых клиентов. Он налаживает связи и знакомится с Сарой, которая собирается продавать дом. Они распивают вместе бутылку вина и постепенно сближаются.
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