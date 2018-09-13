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Навсегда 2018 5 серия 1 сезон

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Вместе навсегда
Сезон 1 / Серия 1 13 сентября 2018
Джун
Сезон 1 / Серия 2 13 сентября 2018
Дом у озера
Сезон 1 / Серия 3 13 сентября 2018
Кейс
Сезон 1 / Серия 4 13 сентября 2018
Другое место
Сезон 1 / Серия 5 13 сентября 2018
Андрэ и Сара
Сезон 1 / Серия 6 13 сентября 2018
Оушенсайд
Сезон 1 / Серия 7 13 сентября 2018
Прощай навсегда
Сезон 1 / Серия 8 13 сентября 2018
О чем серия

В 1 сезоне 5 серии сериала «Навсегда» Джун надоело однообразие и быт. После конфликта из-за того, как нужно загружать тарелки в посудомоечную машину, она уходит из дома и видит Касе. Она хочет погулять с девушкой где-нибудь подальше от Риверсайда.

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