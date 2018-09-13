В 1 сезоне 5 серии сериала «Навсегда» Джун надоело однообразие и быт. После конфликта из-за того, как нужно загружать тарелки в посудомоечную машину, она уходит из дома и видит Касе. Она хочет погулять с девушкой где-нибудь подальше от Риверсайда.
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