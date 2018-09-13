В 1 сезоне 3 серии сериала «Навсегда» Оскар видит Джун в загробной жизни. Их встреча происходит в небольшом городке, получившем название Риверсайд. Оскар счастлив видеть жену и хочет продолжить их совместную жизнь. Он только и делал, что ждал Джун.
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